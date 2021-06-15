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Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı

15.06.2021 14:48

Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkların peşini bırakmadığı Radamel Falcao, bu kez de koronavirüse yakalandı. Konuyla ilgili açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı golcünün Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün gerçekleştirilen antrenmana katılamadığını belirtti. Aslan'da üçüncü sezonuna girecek Falcao, bu süre içinde toplamda 235 gün formadan uzak kaldı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan Galatasaray'da Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel sağlık kontrolünden geçti. Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışmaları yaptı.

G.Saray'da sakatlığın her türlüsünü yaşayan Falcao, bu kez de koronavirüse yakalandı

MİLLİ FUTBOLCULAR YOK

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya hâlihazırda milli takımları ile birlikte olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz idmanda yer almadı.

FALCAO BU SEFER KORONAVİRÜSTEN KATILMADI

Ayrıca geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao da idmanda yer almayan isimlerden oldu. Galatasaray'dan, "Geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık ekibimiz tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı" açıklaması yapıldı. Falcao G. Saray'a imza attığı günden bu yana toplamda 235 gün sahalardan uzak kaldı.

Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı

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Son Dakika Spor Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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