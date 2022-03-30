"Fareler ve İnsanlar", İstanbul ve Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar John Steinbeck tarafından kaleme alınan "Fareler ve İnsanlar", Dionysos Tiyatro tarafından sahnelenecek.

Oyuncu, yönetmen ve müzisyen Erdem Topuz ile yapımcı ve oyuncu Işık Tolgay'ın kurduğu Dionysos Tiyatro bu sezon "Fareler ve İnsanlar"ı Ankara'da 16 Nisan'da Panora AVM'de, İstanbul'da da 17 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyircilerin beğenisine sunacak.

İki perdelik oyun ayrıca 21 Mayıs'ta Yunus Emre Kültür Merkezi'nde seyredilebilecek.

Erdem Topuz'un yönettiği oyunda yine Topuz'un yanı sıra Işık Tolgay, Arzu Suriçi Kireççi, Hande Aras, Ercan Ertan, Tuncay Tarhan, Necmi Aydın, Taner Tunçay, Birtan İgit ve Utku Öcal rol alıyor.