Farklı Olanla Birlikte Yaşamak Projesi Başladı

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Milli Eğitim Yeşilyurt İlçe Şube Müdürü, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aktaş, öğrenciler ve konferanslarını vermek üzere Milli Atlet Ramazan Cuğlan ile PDR uzmanı görme engelli Nurettin Kaplan katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerimizin kullanmış olduğu fiziki alanları normal hale getirerek, onların engellerinden dolayı sıkıntı yaşamamaları için çalışıyoruz. Ulaşım alanında otobüslerimizi engelli vatandaşlarımızın istifade edebileceği hale getirerek sayısını arttırdık. Kaldırım yükseklikleri ve rampaları engellilerin kullanımına uygun hale getirdik" dedi.

Önemli olanın zihinlerimizdeki engellerin kalkması olduğunu söyleyen Polat,"Bu proje kapsamında 26 ortaokulda gerçekleştirilecek olan programlarla toplumda duyarlılık oluşturulması takdire şayandır. Düşünce olarak engellilerin karşısında bir engel oluşturmamak ve onlarla bütünleşmek gerekir. Bu bir düşünce ve yaşam tarzıdır" dedi.

PDR uzmanı görme engelli Nurettin Kaplan, çocuklarda engellilere yönelik sağlıklı bir bakış açısı olabilmesi için ebeveynlere büyük görevler düştüğünü belirterek, "Çocuklarımıza engellileri anlatmazsak yarının yöneticileri olan çocuklarımız da engellilere olan bakış açılarında olumsuzluk yaratabiliriz" dedi.

Milli Atlet Ramazan Çuğlan, "Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak minik kardeşlerimize engellilerin yaşam şartlarını öğretmek ve engelliler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla program yapıyoruz. Öğrencilerin her verilen bilgiyi saklama ve ona göre hareket etme eğilimlerinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Minik kardeşlerimize engelliler ile alakalı bilgiler verip hayatlarında engellilerin farkında varmalarını ve ona göre yaşamalarını umuyoruz." dedi.

Program sonunda ortaokul öğrencilerine engellilerin yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili empati kurmalarını sağlamak amacıyla çocuklara beyaz baston ve engelli aracıyla uygulama gerçekleştirildi.