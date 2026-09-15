Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü - Son Dakika
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Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize\'de görüştü
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti kapsamında Artvin heyetiyle birlikte Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Artvin'de yürütülen çalışmalar ve kente ilişkin çeşitli konular ele alındı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti kapsamında Artvin heyetiyle birlikte Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Artvin'e ilişkin çeşitli konular ve kentte yürütülen çalışmalar ele alındı.

ARTVİN İÇİN İSTİŞAREDE BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti kapsamında AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve beraberindeki Artvin heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşmede Artvin'e ilişkin çeşitli konular ile kentte devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

ÇELİK'TEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşmenin ardından açıklama yapan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti kapsamında Artvin heyeti olarak istişarelerde bulunduk. Kabulleri ve değerlendirmeler konusunda gösterdikleri yakın ilgi için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü - Son Dakika

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