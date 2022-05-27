Fas ile İsrail arasında bilimsel araştırma alanında mutabakat zaptı - Son Dakika
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Fas ile İsrail arasında bilimsel araştırma alanında mutabakat zaptı

27.05.2022 05:06
Fas ile İsrail arasında bilimsel araştırma alanında mutabakat zaptı

Fas ve İsrail, bilimsel araştırma ile teknoloji alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Fas ve İsrail, bilimsel araştırma ile teknoloji alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Fas Yüksek Öğrenim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdullatif Miravi ile İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Orit Farkash Hacohen, başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Açıklamada, Bakan Miravi ile İsrailli mevkidaşı Hacohen'in iki ülke arasında bilimsel araştırma ve teknoloji alanında bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Miravi, Rabat'ta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konu su mutabakat zaptının her iki ülkedeki üniversite kurumları arasında yakınlaşma ile uzmanlık ve deneyim alışverişini teşvik edeceğine dikkati çekti.

Mutabakatın ayrıca öğrencilerin ve araştırmacıların hareketliliğini teşvik ederek bilimsel araştırma ve yenilik alanında ikili işbirliğini ilerletmedeki önemini vurgulayan Miravi, bu girişimin modern endüstriler alanına ek olarak yeşil enerji, sürdürülebilir tarım ve sağlık sektörü gibi ortak ilgi alanlarında bilimsel araştırmalar için ortak programlar geliştirmek için bir fırsat olduğunu kaydetti.

İsrailli Bakan Hacohen ise iki bakanlık arasında imzalanan mutabakatın Fas ile İsrail arasında 22 Aralık 2020'de imzalanan normalleşme anlaşması çerçevesinde yer aldığını belirtti.

Hacohen, bu mutabakatın ikili işbirliği için umut verici ufuklar açtığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerjiler, su teknolojisi ve biliminin yanı sıra sağlık ve iklim değişikliğiyle ilgili konularda işbirliğini güçlendirerek çeşitli alanlarda ortak sorunları gündeme getirmek için birlikte çalışacağız." dedi.

Fas ile İsrail 24 Mayıs'ta da inovasyon ve yüksek teknoloji endüstrisi alanında 13 mutabakat zaptı imzalamış, iki taraf arasında 2020 sonunda imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını güçlendirmek için ortak adımlar atılmıştı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail ile yakın dönemde normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.

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Kaynak: AA

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