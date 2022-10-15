Fas'ın 20 kentinde Mescid-i Aksa ve Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ın 20 kentinde Mescid-i Aksa ve Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

15.10.2022 01:38
Fas'ın 20 kentinde Mescid-i Aksa ve Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Fas'ın 20 kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin haklarına yönelik ihlallerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Fas'ın 20 kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin haklarına yönelik ihlallerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Fas Ümmetin Meselelerine Yardım Kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın birçok kentinde cuma namazından sonra Mescid-i Aksa ve Filistinlilere destek için düzenlenen gösterilere binlerce kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, göstericilerin İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik ihlalleri karşısında Arap ülkelerinin sessiz kalmasını ve Batı'nın Filistin meselesindeki çifte standardını kınadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Kazablanka, Meknes, Marakeş, Daru'l Beyda, Fes, Settat ve Zemamra kentleri dahil 20 kentte düzenlenen gösterilerde, Fas halkının İsrail'le normalleşmeyi kesin bir dille yeniden reddettiği ifade edildi.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kudüs ve Batı Şeria'daki gerilim

Yahudi yerleşimciler İsrail polisi koruması altında, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle sonuncusu dün olmak üzere dört gün üst üste Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemişti.

İsrail ordusu 8 Ekim'de bir İsrail polisinin öldürüldüğü Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nı kuşatma altına almıştı. 12 Ekim'de de Nablus kenti İsrail güçlerinde kuşatma altına alınmıştı.

İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e düzenlediği baskında ise 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Fas, Güncel, Son Dakika

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