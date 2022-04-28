Fas'ın En Büyük Uyuşturucu Operasyonunda 31 Ton Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

RABAT, 28 Nisan (Xinhua) -- Fas polisi Çarşamba günü ülkenin kuzeyinde yer alan Tangier şehrinde, tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenleyerek 31 ton esrarı ele geçirdi. Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, operasyon kapsamında Tangier şehrinin banliyösünde uluslararası kaçakçılık için uyuşturucuların paketlendiği bir depoya baskın düzenlendi. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı sabıkası olan 61 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Onlarca torbada bulunan yasaklı madde, farklı sebze ve meyve türlerinin rengini ve boyutunu taklit edecek şekilde paketlenip dolduruldukları büyük bir soğutmalı dorsede bulundu. Öte yandan, MAP'ın haberine göre, Fas donanması Çarşamba günü Akdeniz kıyısındaki Al Hoceima şehri açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar kaçırma girişimini engelledi. Esrar taşıyan sürat teknesi, uyuşturucuları denize attıktan sonra kaçtı. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre, son on yılda kenevir ekiminin sona erdirilmesi için harcanan çabalara rağmen Fas, dünyanın en büyük narkotik bitki üreticilerinden biri olmaya devam ediyor.