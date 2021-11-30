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Fas'ın farklı kentlerinde, İsrail'le normalleşme protesto edildi - Son Dakika

Fas'ın farklı kentlerinde, İsrail'le normalleşme protesto edildi

30.11.2021 00:04
Fas'ın farklı kentlerinde, İsrail'le normalleşme protesto edildi

Fas'ın farklı kentlerinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın iki günlük Fas ziyaretini ve iki ülkenin normalleşmesinin ardından ilişkilerin yoğunlaşmasını protesto için gösteriler düzenlendi.

Fas'ın farklı kentlerinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın iki günlük Fas ziyaretini ve iki ülkenin normalleşmesinin ardından ilişkilerin yoğunlaşmasını protesto için gösteriler düzenlendi.

Sivil toplum örgütü Filistin'i Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi'nin çağrısıyla yüzlerce kişi ülkenin farklı kentlerindeki gösterilere katıldı.

Fas'taki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi'ne ait "Eş-Şahid" kanalındaki yayına göre, Ucda, Burkan, Bin Süleyman, Beni Melal, Evlad Tayime kentlerinde, Fas'ın İsrail'le normalleşmesini ve ilişkilerin ivme kazanmasını protesto etmek için gösteriler düzenlenirken yetkililer başkent Rabat'ta bezer bir eylem yapılmasını engelledi.

Gösterilerde, İsrail'le normalleşmeye son verilmesi ve Filistin meselesine destek sağlanması çağrısında bulunan sloganlar atıldı.

Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi, yaptığı yazılı açıklamada, "Fas'ın, Siyonist varlığın Mağrib ülkelerindeki genişleme projeleri için bir araç olmasını kabul etmediğini" kaydetti.

İsrailli Bakanın Rabat ziyaretinin kınandığı açıklamada, Fas ve tüm bölge için yıkıcı bir tehlike oluşturan Filistin halkının düşmanlarıyla her türlü iş birliğinin reddedildiği vurgulandı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Öte yandan sivil toplum örgütü Filistin İçin Ulusal Eylem Grubu, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen basın açıklamasında, sivil, parti, sendika, insan hakları örgütleri, öğrenci, kadın ve medya gücünün yer yer aldığı Fas halkına, "yıkıcı normalleşme ihlaliyle mücadele için uzun süreli seferberlik ilanı" çağrısında bulundu.

Filistin İçin Ulusal Eylem Grubu Başkanı Abdulkadir el-Ilmi, başkent Rabat'ta düzenlenen basın toplantısında, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın karşılanmasının, Kudüs ve Filistin halkı aleyhinde işlenen suçların meşrulaştırılmasına bir katkı olduğunu belirtti.

Ilmi, İsrail'le normalleşmenin sadece Filistin meselesine zarar vermediğini aynı zamanda Fas'ın varlığını tehdit ettiğini; toprak bütünlüğünü, toplumsal uyumunu, güvenliğini ve istikrarını hedef aldığını ifade etti.

Fas Kralı 6. Muhammed, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yayımladığı mektupta, bölgede istikrarın sağlanmasının Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirtmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2002'de İkinci İntifada sırasında Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Protesto, 1 Temmuz, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ın farklı kentlerinde, İsrail'le normalleşme protesto edildi - Son Dakika


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