Fas, İsrailli bir şirket ile havacılık endüstrisinde ikili iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Fas, İsrailli bir şirket ile havacılık endüstrisinde ikili iş birliği anlaşması imzaladı

23.03.2022 19:26
Fas, İsrailli bir şirket ile havacılık endüstrisinde ikili iş birliği anlaşması imzaladı

Fas ile İsrail'in "İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi" arasında, havacılık endüstrisinde ikili iş birliğini ve ortak yatırımları güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzalandı.

Fas ile İsrail'in "İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi" arasında, havacılık endüstrisinde ikili iş birliğini ve ortak yatırımları güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzalandı.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Riyad Mezzur ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi Başkanı Amir Peretz'in başkent Rabat'ta düzenlenen törenle anlaşmayı imzaladıkları belirtildi.

Açıklamada, anlaşmayla ilk etapta, havacılık endüstrisindeki araçlar için iç parçalar ve motor parçalarının üretileceği kaydedildi.

Öte yandan Bakan Mezzur ise, "Bu anlaşma, İsrail'in havacılık, eğitim ve yerel üretim alanındaki deneyiminden yararlanmayı amaçlıyor." diyerek, söz konusu anlaşmanın ayrıca havacılık ve uzay endüstrisi sektöründe de ortak projeler geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2002'de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım 2021'de Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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Havacılık, İsrail, Uzay, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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