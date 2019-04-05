Fas'ta 2 İsrail Vatandaşı Gözaltına Alındı
1 saat önce
Fas'ın Marakeş kentinde sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları iddiasıyla 2 İsrail vatandaşı gözaltına alındı.
RABAT - Fas
'ın Marakeş
kentinde sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları iddiasıyla 2 İsrail
vatandaşı gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Faslı bir Yahudi tarafından yönetilen suç çetesine yönelik soruşturma kapsamında sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları şüphesiyle 2 İsrail vatandaşı gözaltına alınmıştır." denildi.
Açıklamada ayrıca gözaltına alınan 2 şüpheliye ait sahte kimlik, pasaport ve bazı belgelerin ele geçirildiği belirtildi.
Fas'ta 23 Mart
'ta da pasaport ve sahte belge hazırladıkları şüphesiyle 5 İsrail vatandaşı gözaltına alınmıştı.
Ülkede 7 Mart'ta ise İsrail vatandaşlarının Fas vatandaşlığı alabilmelerini sağlayan bir suç örgütüyle bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:22 Kaynak: AA
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