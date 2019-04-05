Son Dakika Haberleri: Fas'ta 2 İsrail Vatandaşı Gözaltına Alındı

Fas'ta 2 İsrail Vatandaşı Gözaltına Alındı

1 saat önce

Fas'ın Marakeş kentinde sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları iddiasıyla 2 İsrail vatandaşı gözaltına alındı.

Fas'ta 2 İsrail Vatandaşı Gözaltına Alındı, System.String[]
RABAT - Fas'ın Marakeş kentinde sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları iddiasıyla 2 İsrail vatandaşı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Faslı bir Yahudi tarafından yönetilen suç çetesine yönelik soruşturma kapsamında sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları şüphesiyle 2 İsrail vatandaşı gözaltına alınmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan 2 şüpheliye ait sahte kimlik, pasaport ve bazı belgelerin ele geçirildiği belirtildi.

Fas'ta 23 Mart'ta da pasaport ve sahte belge hazırladıkları şüphesiyle 5 İsrail vatandaşı gözaltına alınmıştı.

Ülkede 7 Mart'ta ise İsrail vatandaşlarının Fas vatandaşlığı alabilmelerini sağlayan bir suç örgütüyle bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:22 Kaynak: AA

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