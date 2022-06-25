- Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü

MELİLLA - İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin neden olduğu izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya dün Fas sınırından yaşanan göçmen akını, faciaya yol açtı. Fas medyasında yer alan habere göre dün 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda ve Fas güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkan olaylarda toplam 18 kişi hayatını kaybetti.

İlk olarak 5 göçmenin öldüğü, 76'sının yaralandığı açıklanırken, daha sonra yaralı göçmenlerden 13'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Çıkan olaylarda ayrıca 5'i ağır olmak üzere 140 Faslı güvenlik görevlisinin de yaralandığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Dün yerel hükümetten yapılan açıklamada, 400'den fazla göçmenin yerel saatle 08.40'ta sınırdaki tel örgülere akın ettiği, en az 130 göçmenin sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti. Göçmenlerin Fas sınırında bulunan ve Çin mahallesi olarak adlandırılan bölgedeki kontrol noktasının giriş kapısını kırdığı, dikenli ter örgüden atlayarak Melilla'ya girdiği vurgulanmıştı. Göçmen akınının "organize edilmiş bir olay" olduğu, birçoğunun Fas sınır görevlilerinin geçişi önlemeye yönelik 2 saat süren müdahalesine rağmen İspanya topraklarına girebildiği kaydedilmişti.

Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmek isteyen Afrikalı göçmenler, sıklıkla Melilla ve Ceuta'yı kullanıyor

Öte yandan, geçtiğimiz yıl 17 Mayıs gecesinde İspanya'nın Kuzey Afrika'daki diğer toprağı Ceuta (Sebte) kentine yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yasa dışı yollardan giriş yapmıştı. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, çoğunun geri gönderildiğini açıklamıştı. İspanyol yetkililer, Fas güvenlik güçlerini suçlarken, söz konusu durum iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Melilla ve Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika ile tek kara sınırını oluşturmasıyla göçmenlerin tercih ettiği rota haline geliyor.