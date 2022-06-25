Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü

25.06.2022 19:03

- Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin neden olduğu izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti.

- Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü

MELİLLA - İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin neden olduğu izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya dün Fas sınırından yaşanan göçmen akını, faciaya yol açtı. Fas medyasında yer alan habere göre dün 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda ve Fas güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkan olaylarda toplam 18 kişi hayatını kaybetti.

İlk olarak 5 göçmenin öldüğü, 76'sının yaralandığı açıklanırken, daha sonra yaralı göçmenlerden 13'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Çıkan olaylarda ayrıca 5'i ağır olmak üzere 140 Faslı güvenlik görevlisinin de yaralandığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Dün yerel hükümetten yapılan açıklamada, 400'den fazla göçmenin yerel saatle 08.40'ta sınırdaki tel örgülere akın ettiği, en az 130 göçmenin sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti. Göçmenlerin Fas sınırında bulunan ve Çin mahallesi olarak adlandırılan bölgedeki kontrol noktasının giriş kapısını kırdığı, dikenli ter örgüden atlayarak Melilla'ya girdiği vurgulanmıştı. Göçmen akınının "organize edilmiş bir olay" olduğu, birçoğunun Fas sınır görevlilerinin geçişi önlemeye yönelik 2 saat süren müdahalesine rağmen İspanya topraklarına girebildiği kaydedilmişti.

Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmek isteyen Afrikalı göçmenler, sıklıkla Melilla ve Ceuta'yı kullanıyor

Öte yandan, geçtiğimiz yıl 17 Mayıs gecesinde İspanya'nın Kuzey Afrika'daki diğer toprağı Ceuta (Sebte) kentine yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yasa dışı yollardan giriş yapmıştı. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, çoğunun geri gönderildiğini açıklamıştı. İspanyol yetkililer, Fas güvenlik güçlerini suçlarken, söz konusu durum iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Melilla ve Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika ile tek kara sınırını oluşturmasıyla göçmenlerin tercih ettiği rota haline geliyor.

YORUMLAR
500
Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısı 18'e yükseldi Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısı 18'e yükseldi
Kaynak: İHA

İspanya, Afrika, Göçmen, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 19:09:36. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement