Fas ve Cezayir Uyruklu 2 Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla 1 ay önce Türkiye'ye giriş yapan Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde, yasa dışı yollarla 1 ay önce Türkiye
'ye giriş yapan Fas
ve Cezayir
uyruklu 2 göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre Türkiye'ye 1 ay önce Van
ili sınırını kullanarak giriş yapan Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen, Edirne
iline giderken Babaeski Karacaoğlan
köyünde yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, yasal işlemlerinin bitmesinin ardından Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:59 Kaynak: İHA
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