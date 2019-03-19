Son Dakika Haberleri: Fas ve Cezayir Uyruklu 2 Göçmen Yakalandı

Fas ve Cezayir Uyruklu 2 Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla 1 ay önce Türkiye'ye giriş yapan Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen yakalandı.

Fas ve Cezayir Uyruklu 2 Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla 1 ay önce Türkiye'ye giriş yapan Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre Türkiye'ye 1 ay önce Van ili sınırını kullanarak giriş yapan Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen, Edirne iline giderken Babaeski Karacaoğlan köyünde yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, yasal işlemlerinin bitmesinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Kırklareli, Türkiye, Fas, Cezayir, Güncel
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