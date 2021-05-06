Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı
06.05.2021 16:28
Galatasaray'da iptal edilen seçime tepkiler çığ gibi. Gazeteci Fatih Altaylı da son olarak, "İstanbul valiliği Galatasaray yönetimine 'Seçim iptalini devlete bağlayamazsın, Genel Kurulu yapabilirsin' diye resmi yazı yolladı" paylaşımını yaparak ortalığı sarsacak bir paylaşımda bulundu.
Seçimin iptalinin ardından gelen tepkiler çığ gibi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dahi Mustafa Cengiz'i karşısına aldı. Albayrak, "Kimse merak etmesin, en geç haziranda seçim yapılacak" açıklaması yapmıştı. Bunun ardından eski yönetici Fatih Altaylı da ortalığı sallayacak bir paylaşım yaptı.
"DEVLETE BAĞLAYAMAZSIN"
Altaylı, "İstanbul valiliği Galatasaray yönetimine 'Seçim iptalini devlete bağlayamazsın. Seçim genel kurulunu yapabilirsin' diye resmî yazı yolladı" şeklinde bir paylaşım yaptı.
İşte o yazı:
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