Fatih Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Fatih Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

23.01.2021 11:13
Fatih Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Fatih Belediyesinin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte düzenlediği yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Fatih Belediyesinin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte düzenlediği yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın ödül töreni ve ödül alan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Fatih Belediyesi Kadırga Kültür ve Sanat Merkezi Kadırga Sanat Galerilerinde gerçekleştirildi.

"Fotoğrafın Gör Dediği" temalı, Fatih'le ilgili yeni görüntüler elde edilmesi hedeflenen yarışmada dereceye girenlere toplamda yaklaşık 150 bin liralık ödül verildi.

AA foto muhabirleri ödüle layık görüldü

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Arif Hüdaverdi Yaman ve Şebnem Coşkun'un da ödüle layık görüldüğü yarışmada 5 bine yakın fotoğraf karesi yarıştı.

Yaman'ın "Bir Hikaye Anlat" kategorisinde Fatih'te yaşayan Senegalli Müslümanların hikayesini konu alan "Fatihli Senegalliler" isimli fotoğraf, özel ödüle layık görüldü.

Coşkun'un aynı kategoride Fatih İtfaiye Amirliğinde çalışan itfaiyecilerin hikayesini anlattığı "Posta B" isimli fotoğraf da hikayesiyle mansiyon ödülüne değer görüldü.

Törende, yarışmaya 950 katılımcının gönderdiği 4 bin 711 eser arasından yapılan değerlendirme sonucunda seçilen 94 eserin sahipleri ödüllerini aldı.

"Bize yaşamın farklı yönlerini gösterdiler"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İstanbul'un, Fatih'in ve özellikle sur içi bölgesinin geçmişten bugüne sanatçılara ilham veren bir yer olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde yapılmasına rağmen yarışmaya çok sayıda kişinin katıldığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Fatih fotoğraf sanatçılarımızın da söylediği gibi onlara çok fazla fırsat veren bir yer oldu. Peki bu fotoğraflarla beraber ne ortaya çıktı? Biz her gün bu fotoğrafların kadrajına sığan karelerin içine giren yerlerden geçiyoruz ama bu fotoğraflarla beraber farklı yönlerini gördük. Bize bu eserlerin ve yaşamın farklı yönlerini gösterdiler."

"Bütün sanat alanlarında aktif bir Fatih olacak"

Turan, yarışma sayesinde yıllar boyu fotoğraf severlerin kullanacağı güzel fotoğrafların elde edildiğini, gelecek yıl da yarışmanın ikincisinin düzenleneceğini söyledi.

Katılımcılara ve yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Turan, "Bu ilk yarışma olmasına rağmen ve pandemi koşulları olmasına rağmen 950 yarışmacı bu yarışmaya fotoğraflarını gönderdi ve 94 eser jürimiz tarafından ödüllendirildi. Bu birinci fotoğraf yarışması ve kitabı da basıldı. Hem dijital mecrada hem de kitapla inşallah fotoğraf severlerin beğenisine sunmuş olduk. Bundan sonra sadece fotoğraf alanında değil diğer bütün sanat alanlarında daha aktif bir Fatih olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf sergisi 26 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

Yarışmaya katılanlar, Fatih'in herhangi bir yerini, tarihi veya mimari eserlerini, insanlarını veya sokaklarını anlatan fotoğraflarıyla "Serbest Vizör", "Bir Hikaye Anlat" ve "Çek Kurgula Yarış" kategorilerinde yarıştı.

Yarışmanın jürisinde Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Coşkun Aral, İzzet Keribar, Leyla Emektar, İhsan İlze, İsmail Küçük, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Abdullah Kargılı ve Hasan Özdemir yer aldı.

Ödül töreninde açılışı yapılan fotoğraf sergisi, 26 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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