Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi açıldı

Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi açıldı Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde bulunan binanın tadilatının ardından faaliyete geçen Topkapı Kütüphanesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi açıldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde bulunan binanın tadilatının ardından faaliyete geçen Topkapı Kütüphanesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan kütüphanede incelemeler yaparken, sınavlara hazırlanmak üzere ders çalışmaya gelen öğrencilerle sohbet etti.

Topkapı Sosyal Tesis alanında bulunan binanın tadilatının tamamlanmasının ardından bina, Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi olarak öğrencilere hizmet verecek. Fatih Belediyesi'nin 6. kütüphanesi olan binada, 17 yaş üstü öğrenciler hafta içi ve cumartesi günleri 08.30'da başlayıp saat 24.00'e kadar kütüphaneden faydalanabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmete giren kütüphanede şu anda 78 öğrenci ağırlanırken tam kapasiteye geçildiğinde ise 132 öğrenciye hizmet verebilecek. Kütüphaneye gelen gençlere ise Fatih Belediyesi görevlileri tarafından çay ve çorba ikramı yapılacak.

Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesinin açılışına Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına katıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan açılış sonrası kütüphanede incelemelerde bulunurken, kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih'te 1 yılı aşkın bir süre içerisinde 6. kütüphanemizi açıyoruz. Fatih'teki bu kütüphanemizin lokasyonu çok iyi bir noktada. Tramvay yolunun üzerinde. Fatih'in giriş noktasında. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Çapa Tıp Fakültesi'nin hemen yanında. Öğrencilerimizin de bir yapılanma süreci var orada. Öğrencilerimizin de bizden talepleri vardı. Öncelikle Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerimiz burayı ağırlıklı olarak kullanacaktır. Zaten statümüz de lise son sınıfta üniversiteye hazırlanan öğrenci grubu ve üniversite öğrencileri buraya gelecekler. İyi bir tesis olduğu kanaatindeyim. Bu altıncısı. İnşallah yedincisini hazırlıyoruz o da yolda. Fatih kadim İstanbul olduğu için merkez İstanbul olduğu için, üniversitelerin çoğu burada olduğu için biz bu konuya özeniyoruz" dedi.

"Sürekli çay ikramımız var"

Öğrencilerim kütüphaneleri doldurduğunu belirten Başkan Turan, "Bu kapsamda da 7/24 faaliyet gösterecek bir yer burası. Burası bir sosyal tesisti. Hafta sonları iş yapıyordu. Tabi burada daha önemli ihtiyaçlar var. Kütüphane çocuklarımız için çok daha kıymetli. Biz kütüphaneyi açıp burada beklemiyoruz, bu kütüphane inanıyoruz ki yarın tamamen dolacaktır. Çocuklarımızı, gençlerimize burada günde iki sefer çorba ikramımız var. Sürekli çay ikramımız var. Ücretsiz olarak. Kütüphanenin yanında yine belediyemize ait sosyal tesis var. Buraya gelip hem ders çalışabilecekleri, bunun yanında da güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir tesis burası" dedi.

"Gerçekten çok güzel bir eser"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Deprem nedeniyle bazı binalarımız ciddi bir şekilde hasar gördü. Bunlardan bir tanesi kütüphanemizdi. 3 bin 500 öğrenci bizde tıp fakültesi öğrencisi demek. 7/24 ders çalışan çok ciddi emek veren öğrenci demek. Öğrencilerimizin en çok istediği şey kütüphaneydi. Bu anlamda sayın başkanımıza bu konuyu ilettiğimiz zaman kendisi bu konuda gerçekten öncü belediye başkanlarından bir tanesi. Fatih'te birçok bölgede kütüphane yapılanması meydana getirdi. Lokasyon olarak da burası bize çok uygun olduğu için hakikaten bizim ihtiyacımızı giderecek bir yapıyı burada bize, ülkemize kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına da gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekten çok güzel bir eser. Çok anlamlı bir eser. Büyük bir ülkeye yakışan şeylerden bir tanesi de böyle kütüphanelerin olması. Biz kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi açıldı

Fatih Belediyesi, Fatih, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Son Dakika

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler         
21:44
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da askeri üs bölgesinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var Van'da askeri üs bölgesinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında salgınla ilgili uyardı: Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında salgınla ilgili uyardı: Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi         
20:53
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti         
20:29
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi         
19:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok         
19:39
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor         
19:22
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti         
19:19
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı         
19:13
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü         
19:09
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor         
19:01
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı         
18:55
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu         
18:36
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı         
18:35
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi         
18:28
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü         
18:27
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı         
18:13
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar         
18:11
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu         
18:10
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı         
18:09
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu         
18:06
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi         
18:02
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir         
17:50
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti         
17:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 21:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]