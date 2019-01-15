Son Dakika Haberleri: Fatih Çintimar, Ea Yönetim Konseyi'ne Aday

Fatih Çintimar, Ea Yönetim Konseyi'ne Aday

37 dakika önce

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, nisan ayında yapılacak Avrupa Atletizm Birliği (EA) Seçimli Genel Kongresi'nde yönetim konseyi için aday oldu.

Fatih Çintimar, Ea Yönetim Konseyi'ne Aday, System.String[]
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, nisan ayında yapılacak Avrupa Atletizm Birliği (EA) Seçimli Genel Kongresi'nde yönetim konseyi için aday oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkan Çintimar, 12-14 Nisan tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek EA Seçimli Genel Kongresi'nde konsey üyesi olabilmek için seçime girecek.

Genel kongrede, 2019-2023 dönemi için EA başkanı, EA konsey üyeleri ve komisyon üyeleri seçilecek. EA seçiminde, 51 üye ülkenin statü gereği birer oy hakkı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Türkiye, Fatih, Spor
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