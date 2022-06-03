FATİH ERBAKAN: EYT DÜZENLEMELERİNİ İKTİDARA GELDİKTEN SONRA YAPACAĞIZ - Son Dakika
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FATİH ERBAKAN: EYT DÜZENLEMELERİNİ İKTİDARA GELDİKTEN SONRA YAPACAĞIZ

03.06.2022 16:19
FATİH ERBAKAN: EYT DÜZENLEMELERİNİ İKTİDARA GELDİKTEN SONRA YAPACAĞIZ

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanlığı binasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile bir araya geldi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanlığı binasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile bir araya geldi. Erbakan, "Hukuk ve devlet teorisi açısından konu değerlendirildiğinde devletin en temel vazifelerinden biri de hukuka güven için hukuk devletinin tesis edilmesidir. Bu nedenle emeklilik konusunda mağduriyet yaşayanların da mağduriyetini gidermek için iktidara geldiğimizde gerekeni yapacağız. Gerekli idari düzenlemeleri iktidara geldikten sonraki 3 ay içerisinde yapacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanlığı binasında, EYT'liler ile bir araya geldi. Basın toplantısına Erbakan'ın yanı sıra EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak da katıldı. Saat 14.30'da başlayan toplantıda Erbakan, noter tasdikli taahhütname okuyarak, EYT'lilere sorunu çözeceğine dair söz verdi.

"DÜZENLEMELERİ İKTİDARA GELDİKTEN 3 AY SONRA YAPACAĞIZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sadece seçim zamanı değil, milletimizin yanında olmayı şiar edindik. Her zaman her şart altında, vatandaşlarımızın milletimizin derdiyle dertlenmek, iktidar olmasak da muhalefette olsak da milletimizin mağduriyetinin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Seçim haline girilince birden iktidarın gündem maddelerinden birisi EYT'lilerin mağduriyeti oldu. Oysa 2018 seçimlerinde aziz millet, bu iktidara daha önce hiç görülmemiş düzeyde oyla yetkileri verdi. İstedikleri her şeyi yapabilecekleri yetkiye sahipler. Seçim zamanı yaklaşınca hala kesin bir şey söyleyemiyorlar. Bu noktada söylenmesi gereken şu: 'Bu zamana kadar neredeydiniz?' Sadece seçim yaklaştığı zaman oya ihtiyacınız olduğu için mi bunları söylüyorsunuz? Seçimi atlattıkları zaman da vatandaşın mağduriyetine kulaklarını tıkıyorlar. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu sorunu çözeceğiz. Hukuk ve devlet teorisi açısından konu değerlendirildiğinde devletin en temel vazifelerinden biri de hukuka güven için hukuk devletinin tesis edilmesidir. Bu nedenle emeklilik konusunda mağduriyet yaşayanların da mağduriyetini gidermek için iktidara geldiğimizde gerekeni yapacağız. Gerekli idari düzenlemeleri iktidara geldikten sonraki 3 ay içerisinde yapacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, İstanbul, EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH ERBAKAN: EYT DÜZENLEMELERİNİ İKTİDARA GELDİKTEN SONRA YAPACAĞIZ - Son Dakika

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