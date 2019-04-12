Son Dakika Haberleri: Fatih Erbakan Haciz Gönderdi, Saadet Partililer Polisle Tartıştı

Fatih Erbakan Haciz Gönderdi, Saadet Partililer Polisle Tartıştı

33 dakika önce

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştıANKARA - Başkent'te Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

ANKARA - Başkent'te Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, 2017 yılında Saadet Partisi tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla genel merkez binasının tahliyesi kesinleşmişti.
İcra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık'a kadar süre tanımıştı. Partililerin binayı boşaltamaması üzerine Fatih Erbakan'ın avukatları icra işlemleri başlattı. Ekiplerin gelerek icra işlemlerini başlatması beklenirken, partililer ve polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:40 Kaynak: İHA
Polis, Saadet Partisi, Necmettin Erbakan, Politika
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