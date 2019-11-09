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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 0-1

Fatih Karagümrük: 0-1

7 saat önce

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Muhammet Yumak (xx)ALTAY: Aydın (xx) - Erhan (x), Gençer (xx), Abdülkerim (x), Özgür (xx), Deniz (x) (Dk. 63 Oğuzhan x), Tavares (xx), Leandrinho (x) (Dk. 63 Tatos x), Putsila (x) (Dk.

Fatih Karagümrük: 0-1, System.String[]

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Muhammet Yumak (xx)

ALTAY: Aydın (xx) - Erhan (x), Gençer (xx), Abdülkerim (x), Özgür (xx), Deniz (x) (Dk. 63 Oğuzhan x), Tavares (xx), Leandrinho (x) (Dk. 63 Tatos x), Putsila (x) (Dk. 81 Hüsamettin x), Kappel (x), Paixao (x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov (xx) - Koray (xxx), Dobrovoljc (xxx), Barış Başdaş (x) (Dk. 63 Abdülhamit x), Bülent (xx), Zeki (xx) (Dk. 75 Arif xx), Sabo (xxx), Barış Özbek (xx), Turgut Doğan (xxx), Mervan (xx) (Dk. 83 Ramazan), Emeghara (xxx)

GOL: Dk. 30 (P) Sabo (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Abdülkerim, Gençer, Erhan, Leandrinho, Hüsamettin (Altay) - Zeki, Barış Başdaş, Dobrovoljc, Koray, Sabo (Fatih Karagümrük)

TFF 1'inci Lig'de 11'inci hafta mücadelesinde Altay evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı. Konuk ekibin golünü 30'üncü dakikada penaltıdan Sabo kaydetti. Bu sonuçla Altay 15 puanda kalırken, Karagümrük 19 puana ulaştı.

12'nci dakikada Altay atağında sağ kanattan Leandrinho'nun geriye çıkardığı topu çaprazdan Kappel kaleye gönderdi, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30'uncu dakikada konuk ekipten Emeghara'nın vuruşunda Abdülkerim ceza sahasında topu elle kesince Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sabo, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Paixao'nun pasında Leandrinho'dan önce araya giren Dobrovoljc topu kornere göndererek mutlak golü önledi.

45'inci dakikada soldan Abdülkerim içeri kesti, Paixao'nun kafa vuruşunda top kaleci Saranov'un kucağında kaldı. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında soldan ceza sahasına giren Emeghara yerden çıkardı, müsait pozisyondaki Sabo'nun vuruşunda kaleci Aydın ayağıyla topu çeldi.

59'uncu dakikada sağdan Özgür'ün kullandığı kornerde Leandrinho'nun kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

73'üncü dakikada sağdan Kappel'in ortasında arka direkte topu kontrol eden Oğuzhan'ın vuruşunda kaleci Saranov gole izin vermedi.

86'ncı dakikada kaleci Aydın karşı karşıya pozisyonda Emeghara'nın vuruşunda topu kornere çeldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.


Fatih Karagümrük, Karaoğlan, Altay, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:05 Kaynak: DHA
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