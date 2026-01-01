2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

İstanbul Fatih'te 3 gün beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebeğin ölümü üzerine gözaltına alınan anne, baba, anneanne ve dede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖLDÜĞÜNDE 2 KİLOYDU

Olay, 30 Aralık 2025'te Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre dini nikahlı Y.Y. ve B.Y. çiftinin 5 Kasım'da dünyaya gelen bebekleri, 30 Aralık'ta hayatını kaybetti. Anne Y.Y., bebeğinin hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AMBULANS 12 SAAT SONRA ÇAĞRILMIŞ

İlk incelemelerde bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldiği, 7 Kasım'da 3 kilo 200 gram ile taburcu edildiği belirlendi. Hayatını kaybettiği gün ise ağırlığının yaklaşık 2 kiloya düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme olduğu tespit edildi.

Bebeğin saat 08.00 civarında öldüğü ancak ambulansın 12 saat sonra çağrıldığı öğrenildi.

ANNE 3 GÜN BESLEMEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

19 yaşındaki anne Y.Y.'nin çelişkili ifadeleri üzerine, bebeği 3 gün boyunca beslemediğini söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında anne Y.Y., baba B.Y., anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y., "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

MAHKEME SÜRECİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından anne, baba, anneanne ve dede mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor.