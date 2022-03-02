Fatih'te Bosna Hersek'in "Bağımsızlık Günü" kutlandı - Son Dakika
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Fatih'te Bosna Hersek'in "Bağımsızlık Günü" kutlandı

02.03.2022 11:01
Fatih'te Bosna Hersek'in "Bağımsızlık Günü" kutlandı

Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında, "Bosna'dan Sevgilerle" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında, "Bosna'dan Sevgilerle" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Preporod Boşnak Kültür Birliğinin katkılarıyla hazırlanan program, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in 30. yaşını kutladığına işaret ederek, "Bu vesileyle, insanlık tarihinin en utanç verici, en vahşi hadiselerinden biri olan Serebrenitsa ve Jepa soykırımında, çocuk, kadın, yaşlı, düşkün demeden acımasızca katledilen masum Boşnak halkına, bağımsızlık savaşında canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i saygı ve özlemle yad eden Turan, "1990'lı yıllarda, dünya siyasetinin güç odaklarının, Müslüman Boşnak halkının bağımsızlığını nasıl engellemeye çalıştığını, katillere nasıl göz yumduğunu, el altından iş birliği yaptığını hepimiz gördük." ifadesini kullandı.

Mehmet Ergün Turan, Boşnak halkının İzzetbegoviç liderliğinde, esareti kabul etmeyip, kahramanca savaştığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Merhum İzzetbegoviç, sadece cephede değil hilelerle dolu diplomasi masalarında da büyük mücadele verdi. Onun ve arkadaşlarının haklı mücadelesi sayesinde, Allah'ın inayetiyle Bosna Hersek çok şükür bağımsızlığına kavuştu. Bu süreçte, tüm Türkiye yekvücut halinde Bosna halkının yanında olmuş, maddi manevi her türlü yardım için elinden geleni yapmıştır."

İstanbul genelinde ve Fatih'te çok sayıda Boşnak vatandaşın yaşadığını belirten T.uran, "Kültürümüz, adetlerimiz, dilimiz, dinimiz bir. Hep birlikte, uyumlu, kusursuz bir bütünü oluşturuyoruz. Aynı şekilde Bosna Hersek'i de kendimizden sayıyor, ortak değerlerimize, müşterek duygu ve düşüncelerimize dayanarak Türk ve Boşnak halkını tek bir millet kabul ediyoruz. Her zaman Bosna Hersek'in yanındayız, Boşnak halkının destekçisiyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Preporod Kültür Birliği Başkanı Prof. Dr. Sanin Kodriç de etkinlikte konuşma yaptı.

Boşnakça şarkıların söylendiği ve yöresel dansların icra edildiği etkinlik, konuşmacılara hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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Mehmet Ergün Turan, Bağımsızlık, Fatih, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te Bosna Hersek'in 'Bağımsızlık Günü' kutlandı - Son Dakika


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