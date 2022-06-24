Fatih'te hırsızlar 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te hırsızlar 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı

24.06.2022 13:17

Fatih'te hırsızlar 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı Bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı Fatih'te bir eve giren hırsızlar, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parayı alıp kaçtı.

Fatih'te hırsızlar 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı

Bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te bir eve giren hırsızlar, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parayı alıp kaçtı. İhbar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliler 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih'te yaşayan Sultan Ö.'nün evi önceki gün hırsızların hedefi oldu. Sultan Ö.'nün dışarıya çıkmasının ardından hırsızlar eve girdi. Sultan Ö. kısa süre sonra dışardaki işlerini halledip evine döndüğünde tam 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını ile 50 euronun çalındığını fark etti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüpheliler Zehra N. ve Rezan D.'nin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen iki şüpheliden biri Esenyurt diğeri de Fatih'te yakalandı. Şüphelilerin kaldığı evde arama yapan polis 400 bin lira değerinde altın ve bir miktar nakit para buldu. İki hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Fatih'te 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı Fatih'te 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı Eve giren 3 kadın hırsız, yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını çaldı Eve giren 3 kadın hırsız, yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te hırsızlar 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava düşürüldü
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 19:19:48. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te hırsızlar 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement