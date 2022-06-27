Fatih'te kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti - Son Dakika
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Fatih'te kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti

27.06.2022 14:23

İstanbul'un Fatih sahilinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik, çevre sakinleri ile vatandaşları rahatsız etti.

İstanbul'un Fatih sahilinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik, çevre sakinleri ile vatandaşları rahatsız etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanındaki Cibali Mahallesi Unkapanı mevkisinde, teknelerin de park ettiği sahilde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkati çekiyor.

Tek kullanımlık plastik atık ve pet şişe gibi çöplerin bulunduğu sahilde, kirlilik sebebiyle denizanası sayısında da artış olduğu ve suyun renginin çamurlaştığı görülüyor.

Sahile gelen vatandaşlar ve tekne çalışanları, görüntü nedeniyle şaşkınlık yaşarken Haliç'in kirli olmasına tepki gösterdi.

Tekne çalışanı Murat Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizdeki kirli görüntünün kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Herkesin bu görüntüden rahatsızlık duyabileceğini anlatan Eser, insanların çöpleri Haliç'e attığını ve kirliliğin bu yüzden oluştuğunu belirtti.

Eser, insanların çöpleri denize atmaması ve Haliç'in iyi korunması gerektiğini dile getirerek, yetkililerin denizi iyi temizleyemediğini kaydetti.

Sahilde tur teknelerinin bulunduğunu aktaran Eser, "Bütün ülkelerden insanlar buraya geliyor. Bu pisliği görüp de bir daha gelen turistlere ben inanmıyorum. Buraya çöpümüzü atmamamız lazım arkadaşlar. Yani ben olayım, diğerleri olsun 'hiçbir şey olmaz' diye boyuna atıyoruz, atmamamız lazım. Yetkililer geliyorlar, temizliyorlar ama biraz daha önem versinler. Biraz daha sağını salonu temizlesinler daha iyi olur." dedi.

Sahilin yan tarafında İBB'nin Unkapanı Kavşağı Köprüsü yenileme çalışması olduğunu ifade eden Eser, inşaattan dolayı arada sırada bölgeye lağım kokusu geldiğini anlattı.

Vatandaşlar sorunun hemen çözülmesini istiyor

Çevre sakini Kemal Çetinkaya ise insanların denize ellerindeki çöpleri atmalarından dolayı suyun kirlendiğini söyledi.

"Haliç'i temizleme araçları boş geziyor, kıyılara ise gelmiyor" diyen Çetinkaya, günün belli saatlerinde lağım kokusunun da olduğunu belirtti.

Çetinkaya, İBB yetkililerine sahil şeridinin düzenli olarak temizlenmesi çağrısında bulundu.

İrfan Duygun isimli vatandaş da denizdeki kirlilikten rahatsız olduğunu söyledi.

Sahile tur teknelerinin park ettiğini, turistlerin de zaman zaman buradan teknelere bindiğini dile getiren Duygun, bu yüzden sahilin temiz olması gerektiğine dikkati çekti.

Duygun, turistlerin İstanbul'u bu şekilde görmesinin doğru olmadığını ifade ederek, bu sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti - Son Dakika

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