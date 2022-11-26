Fatih'te park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Fatih'te park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı... O anlar kamerada

26.11.2022 17:00

Fatih'te park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı.

Fatih'te park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te park yeri tartışması nedeniyle esnaf ile bina sakini arasında bıçaklı kavga çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda cadde esnafı 2 kardeş bıçaklandı.

Olay, dün Fatih Yavuz Selim Caddesi'nde saat 22.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde esnaf olan M.Y., motosikletini bir binanın önüne park etti. Daha sonra ismi bilinmeyen bir apartman sakini, motosikleti bulunduğu yerden kaldırarak kendi aracını çekti. Olaya tepki gösteren esnaf M.Y. ve bina sakini arasında tartışma çıktı. Tartışma, aile üyelerinin olaya dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda esnaf M.Y.'yi ve kardeşi İ.Y.'yi bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı 2 kardeş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesi bulunmazken kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Olay anı kamerada

Bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, esnaf ile bina sakini tartışırken bir kişinin koşarak gelip yumruk attığı görülüyor. Çevredekilerin olaya dahil olmasıyla taraflar arasında bıçaklı kavga çıkıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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