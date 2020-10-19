Fatih'te polisten kaçan şüpheliler 1 kilodan fazla uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Fatih'te polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Fatih'te polis ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler, dışarıya bir poşet atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araçta bulunan Mehmet Y. ile Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve araçtan atılan poşette yapılan aramalarda bin 730 TL ile 1 kilo 575 gram ecstacy, 34.45 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Y. ile Savaş B. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL