Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Bülent Korkmaz'a Hiç Yenilmedi

Fatih Terim Bülent Korkmaz'a Hiç Yenilmedi

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 3 kez rakip oldu.

Fatih Terim Bülent Korkmaz'a Hiç Yenilmedi, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, eski öğrencisi Korkmaz'a puan vermedi. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelede eski dostlar rakip olacak. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yıllarca sarı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray'da oynarken Fatih Terim'in de öğrencisiydi. İkili Avrupa'da sayısız başarılar kazanırken, UEFA Kupası'nı da Türkiye'ye getiren kadrodaydı.

4. RANDEVU

Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de üç kez rakip oldu. Bu üç maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, Korkmaz ise Kardemir Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor'un başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu üç karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı. İki teknik adam arasında oynanan müsabakalar şöyle: 30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0 14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1 06.10.2018 Antalyaspor (Bülent Korkmaz): 0 - Galatasaray (Fatih Terim): 1

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Galatasaray, Antalyaspor, Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Steven Gerrard'dan Olay Galatasaray-Fenerbahçe Yorumu Galatasaray ile Antalyaspor 46. Randevuda

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu 30 Bin Lira Devlet Desteği İle Kendi İşinin Patronu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 12:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Bülent Korkmaz'a Hiç Yenilmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]