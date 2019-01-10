Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Cezası Belli Oldu

Fatih Terim'in Cezası Belli Oldu

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahattin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası verildi.

Fatih Terim'in Cezası Belli Oldu, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahattin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası verildi.

Geçen yıl Çeşme'de Selahattin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Fatih Terim'e karar çıktı. Deneyimli teknik direktöre 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL'lik para cezası verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

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