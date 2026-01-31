Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun - Son Dakika
Yaşam

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Fatih Ürek\'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
31.01.2026 18:43
Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından, geçmişte verdiği bir röportajda dile getirdiği vasiyet niteliğindeki sözleri yeniden gündeme geldi. Sanatçı, hayattayken en büyük arzusunun kendi adına bir vakıf kurulması ve çocuklar için okul yaptırılması olduğunu belirtmişti.

107 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda eden Fatih Ürek'in, daha önce açıkladığı vasiyeti yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının, vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri olan vasiyeti, iki yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleriyle ortaya çıktı.

Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, kendisine bir belgesel teklifi geldiğini belirtmiş ve bu vesileyle vasiyetinden söz etmişti. "Vasiyetini yazdın mı?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Ürek, düşüncelerinin zaman içinde değiştiğini ifade etmişti.

"HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY"

Ünlü sanatçı kendi adına bir vakıf kurulmasını ve okullar yapılmasını istediğini belirtmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba…" sözleriyle gönüllere dokunmuştu.

"GÖNLÜMÜ ÇOK KIRDILAR"

Sohbetin ilerleyen bölümünde Ürek'e, "Sana bir şey olursa mezarıma gelmesini istemeyeceğin insanlar var mı?" sorusu yöneltilmiş, Ürek bu soruya da şu yanıtı vermişti: "Diyebilirim. Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Allah rahmet eylesin. tanıdığım kadarıyla iyi bir insandı. tercihlerini eleştirenler için diyeceğim de kendisini bağlar kimseyi ilgilendirmez.. ne bu dünyada ne diğer duyada Allah ile onun arasında. belki artıları çok gelip direk cennete gidecek kimse bilemez. 114 14 Yanıtla
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Yav adam mı desem kadın mı desem ne olduğu belli değil. Ne çok kıymetlendiriyorsunuz.. Ölmüş bitmiş. Allah affetsin... İki gün dür fatih ürek. Başka bir şey yok. 28 98 Yanıtla
    yakup suri yakup suri :
    sanamı kaldı tasası... yazıklar olsun 64 14
  • Gakko 23 Gakko 23:
    allah muhafaza. lüt kavmi olur 19 73 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    herkes gidiyor 16 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yazılı vasiyeti yoksa mirasçıları istediği şekilde hareket eder. 9 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
