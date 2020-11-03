DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

03.11.2020 12:12
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

FATMA MAVİ'NİN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİBuse PEHLİVAN-İSTANBULDHABAHÇELİEVLER'de medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra ise yakarak öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Ergin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FATMA MAVİ'NİN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Buse PEHLİVAN-İSTANBULDHA

BAHÇELİEVLER'de medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra ise yakarak öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Ergin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta pazar sabahı 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, patlama ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaşmıştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A'yı gözaltına aldı. Ergin A'nın ifadesinde, "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S., adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktım" dediği öğrenildi. Şüpheli Ergin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ----------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

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2-ESENYURT'TA BIÇAKLI TADİLAT KAVGASI KAMERADA

Veysel TİMDU/ İSTANBUL, Esenyurt'ta, dükkanlarında yapılan tadilat yüzünden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Esenyurt 1109. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler tarafından işletilen dükkanda yapılan tadilattan çıkan gürültüden, yine yabancı uyruklu komşu işletmeciler rahatsız oldu. 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Önce tadilat yaptırılan dükkanın içinde birbirine yumruk yumruğa giren grubun kavgası sokağa taştı. Sokakta bir kişi, kavga ettiği gruba bıçak çekerken, kavga çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

Bahçelievler, Şirinevler, Fatma Mavi, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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