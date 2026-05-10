Fatma Parlağı’nın vefatı Çamlıhemşin’i yasa boğdu

10.05.2026 11:46
Çamlıhemşin’in Topluca Köyü sakinlerinden Fatma Parlağı’nın 71 yaşında hayatını kaybetmesi bölgede büyük üzüntü yarattı. Beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Parlağı’nın vefatı; kültür, siyaset ve sanat camiasında da derin yankı uyandırdı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca Köyü’nün sevilen isimlerinden Fatma Parlağı’nın vefatı, Karadeniz bölgesinde büyük üzüntüye neden oldu. Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan 71 yaşındaki Parlağı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberin duyulmasının ardından başta Topluca Köyü olmak üzere tüm Çamlıhemşin’de hüzün hakim oldu.

KARADENİZ KÜLTÜRÜNÜN YAŞAYAN HAFIZALARINDAN BİRİYDİ

Bölge halkı tarafından saygı duyulan ve Karadeniz kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak görülen Fatma Parlağı’nın yaşamı boyunca geleneksel değerlere bağlılığıyla tanındığı belirtildi. Yardımsever kişiliği, mütevazı yaşamı ve köy kültürüne olan bağlılığıyla çevresinde sevilen bir isim olan Parlağı’nın vefatı sonrası çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımladı.

Kültür, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin başsağlığı mesajı paylaştığı görülürken, vatandaşlar da “Karadeniz kültürünün önemli isimlerinden birini kaybettik” yorumunda bulundu. Fatma Parlağı’nın özellikle yayla yaşamı, köy gelenekleri ve Karadeniz’in sosyal dokusunu yaşatan isimlerden biri olduğu ifade edildi.

PARLAK AİLESİNİN KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINDAKİ YERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fatma Parlağı’nın oğlu Orhan Parlak’ın, geleneksel Türk okçuluğu ve Karadeniz kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan önemli isimlerden biri olduğu öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kültürel Miras Taşıyıcısı” unvanına layık görülen Orhan Parlak’ın, yıllardır geleneksel sporların yaşatılması için projeler yürüttüğü ve yüzlerce gence eğitim verdiği belirtildi.

Öte yandan Fatma Parlağı’nın, CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağ’ın halası olduğu da öğrenildi. Siyasi çevrelerden çok sayıda başsağlığı mesajı yayımlanırken, ilçede farklı görüşlerden vatandaşların Parlak ailesine destek verdiği görüldü. Ayrıca Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından Koliva’nın tulum sanatçısı Caner Parlak’ın da yakın akrabaları arasında yer aldığı belirtildi. Sanat camiasından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

BELGESELLER VE FİLMLERDE YER ALAN BİR KARADENİZ KADINI

Fatma Parlağı’nın yalnızca köy yaşamının tanınan isimlerinden biri olmadığı, aynı zamanda Karadeniz kültürünün ekranlara taşınmasına katkı sunduğu da ifade edildi. Yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun “Bulutları Beklerken” adlı yapımında rol alan Parlağı’nın, çeşitli belgesel ve kültürel projelerde de yer aldığı öğrenildi.

Özellikle Karadeniz insanının yaşamını, yayla kültürünü ve bölgenin geleneksel yapısını anlatan çalışmalarda aktif rol üstlenen Fatma Parlağı’nın, çevresinde kültürünü yaşatan isimlerden biri olarak kabul edildiği belirtildi. Cenazesinin Topluca Köyü’nde aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Haber: Yavuz Günay

