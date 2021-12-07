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FATMA ŞAHİN, ENGELLİLER İLE BULUŞMASINDA DUYGULANDI - Son Dakika

FATMA ŞAHİN, ENGELLİLER İLE BULUŞMASINDA DUYGULANDI

07.12.2021 15:34

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin,'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla katıldığı etkinlikte kendi babasının da bir engelli birey olduğunu hatırlatırken, duygusal anlar yaşadı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin,'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla katıldığı etkinlikte kendi babasının da bir engelli birey olduğunu hatırlatırken, duygusal anlar yaşadı.

Şahin, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kurulan Güneş Enerjisi Santral Açılışı ve Güneş Enerjisi Projelerinin Finansman Paneli açılışı töreni ve '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında Onat Kutlar Konferans Salonu'nda engelli bireyler tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.Şahin, engelli piyanist Ufuk Selcen Şığva'nın minik resitaline ortak oldu, birlikte şarkı söylediği sırada da duygusal anlar yaşadı.

'ENGELLİ BİR BABANIN KIZIYIM'

Program sırasında konuşan Fatma Şahin,babasının da bir engelli olduğunu hatırlattığı sırada duygusal anlar yaşadı. Şahin, AK Parti hükümeti öncesinde engellinin adı, hukuku ve dışarı çıkacak cesareti olmadığını söyleyerek, eğitimde, sağlıkta, istihdamda, ulaşımda önce engellilerin haklarını göz önünde tuttuklarını belirtti.

Asıl engelin nasırlaşmış kalplerde olduğunu dile getiren Şahin şöyle dedi'Engelli bir babanın kızı olarak doğdum. Sonra engelli bir mühendisin bir bilişim sanayisinde nasıl güçlü bir alt yapı olacağını öğrendim.Parlementoya gittiğimde yine bire kardeşimi tanıdım. Boğaziçi üniversitesini kazanmış muhteşem bir zekanın parlamentoda nasıl çalıştığını, engelli milletvekillinin nasıl olabileceğini gördüm.Daha öncesinde engellinin adı, hukuku, dışarı çıkacak cesareti yoktu. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, ulaşımda önce engelliler dedik. Şimdi 'Engelli Dostu Gaziantep', 'Engelsiz Gaziantep' için hepinizin huzurundayım. Hayat, ömür bitiyor. Arkada nasıl eserler bıraktığınız çok önemli. Artık engellinin tanımı değiştirdik. Engel; elde, ayakta, gözde, kulakta değil, engel yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalptedir diyoruz. Göz yaşarıyor, kalp hissediyorsa kimsede engel yok. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Yeni hedefimiz, sizlerle birlikte engelli hakim, engelli savcılar yetiştirmek. Bu çocuklarımızı yetiştireceğiz. Hepsi farklı. Bize düşen onlara destek olmak dokunmak. Küçük desteklerle gelen sonuçları gördük. Sporda, bilim ve teknolojide eğitimde varız. Engelsiz bir kent için hizmetinizde olmaya devam edeceğiz.?

FATMA ŞAHİN, ENGELLİLER İLE BULUŞMASINDA DUYGULANDI
FATMA ŞAHİN, ENGELLİLER İLE BULUŞMASINDA DUYGULANDI
FATMA ŞAHİN, ENGELLİLER İLE BULUŞMASINDA DUYGULANDI
FATMA ŞAHİN, ENGELLİLER İLE BULUŞMASINDA DUYGULANDI

Dünya Engelliler Günü, Fatma Şahin, Engelli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATMA ŞAHİN, ENGELLİLER İLE BULUŞMASINDA DUYGULANDI - Son Dakika


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