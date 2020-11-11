Fatma Uruk, Meksika'da 3 dünya rekoru kırmak için hazır

"17, 18, 19 Kasım'da 3 dünya rekoru kıracağım"

"Ne kasırgamız ne fırtınamız ne virüsümüz ne de iptal olan uçuşlarımız eksik oldu""Sabit ağırlık çift palet, sabit ağırlık monopalet ve değişken ağırlık paletsiz branşlarında rekor kırmak istiyorum""Yorucu fakat öğretici bir süreçti, çok tecrübe edindim""Rekor denemelerimiz Meksika 'daki cenotelerde olacak""Hala en büyük desteği ve gücü Spor Bakanlığımız ve Sayın Kasapoğlu'ndan alıyorum"Gençlere ve çocuklara mesaj: "Pes etmeyin"Cenk KAYA/ - Serbest dalışta 23 Nisan 'da dünya rekoru denemesi yapmak için gittiği Meksika'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi, şiddetli deprem, fırtına, sel ve ateşli humma salgını gibi birçok felaketin yaşanması nedeniyle bir türlü hayalini gerçekleştiremeyen Fatma Uruk'un denemeyi yapacağı tarih belli oldu. Uruk, 17, 18, 19 Kasım'da 3 dünya rekoru denemesi yapacak.Serbest dalış alanında elde ettiği sayısız başarı ile adından sıkça söz ettiren ve dünya rekoru denemesi için mart ayında Meksika'nın Valladolid kentine giden Fatma Uruk, Meksika'da yaşadığı felaketlere rağmen pes etmedi ve dünya rekoru denemesi için tarihleri netleştirdi. 17, 18, 19 Kasım'da 3 dünya rekoru denemesi yapacağını açıklayan Uruk, Meksika'da yaşadığı tüm şanssızlıklara rağmen 8 ayın sonunda dünya rekoru denemesini yapmayı başaracağı için çok mutlu olduğunu kaydetti."17, 18, 19 KASIM'DA 3 DÜNYA REKORU KIRACAĞIM""Bir değil, 3 dünya rekoru kıracağım" diyen Fatma Uruk, "17, 18, 19 Kasım'da son nefesimizi rekorlar için tutup, sonrasında rahat bir nefes alacağız hep birlikte. Şimdiden 2021'deki hedeflerim için de çalışmaya başladım. Buradayken ummadığım, hayal etmediğim, içinde yaşarken beni dahi şaşırtan bir sürü olay yaşayıp, 8 ay geçirdim. Fakat bu zamanı çok iyi değerlendirdim ve evet, bir değil 3 dünya rekorunu birden kırıp, bundan sonraki hedeflerime de hazır olduğumu herkese göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı."NE KASIRGAMIZ NE FIRTINAMIZ NE VİRÜSÜMÜZ NE DE İPTAL OLAN UÇUŞLARIMIZ EKSİK OLDU"Beklediği günün geldiğine hala inanamadığını söyleyen Uruk, "Hayır, dönmeyeceğim' dediğim gün sanki dünmüş gibi. Ben hazır olduğumda hava, hava şartları müsait olduğunda hakemler, hakemler hazır iken doping doktorları buraya bir türlü gelemedi. Ne kasırgamız ne fırtınamız ne virüsümüz, ne de iptal olan uçuşlarımız eksik oldu. Son olarak, uzakta olsam da İzmir 'deki depremle sarsıldım. Ailem Seferihisar 'da yaşıyor, o sabah benim için sevdiklerime ulaşana kadar geçmek bilmedi. Yakınlarım sağlıklı ve iyi fakat sonunda yine sevinemedik. Bir kez daha doğup büyüdüğüm, güzel İzmirime geçmiş olsun diyorum. İlk günkü rekor denememizde, bana dalmayı öğreten, denizi doğayı sevdiren, çocukluğum, evim, yuvam güzel İzmirimize umuyorum ki sevinçli bir haber vereceğiz" diye konuştu."SABİT AĞIRLIK ÇİFT PALET, SABİT AĞIRLIK MONOPALET VE DEĞİŞKEN AĞIRLIK PALETSİZ BRANŞLARINDA REKOR KIRMAK İSTİYORUM"Hangi branşlarda dünya rekoru denemesi yapacağıyla ilgili bilgi veren Fatma Uruk, şunları kaydetti: "Deneme yapacağım branşlardan ikisinde dünya rekorunu halihazırda Rus sporcular elinde bulunduruyor. Sabit ağırlık çift palet ve sabit ağırlık monopalet branşı. Monopalet biraz daha avantajlı çünkü dalış süreniz kısa sürüyor. Fakat ben ikisini de çift palet ile kıracağım. Çünkü bu branşta kendimi geliştirmek istiyorum. Diğer bir branş ise değişken ağırlık paletsiz. Bu branşta hiçbir ekipman desteği olmadan paletsiz olarak yüzeye ulaşıyorsunuz. Bu rekor daha önce Salda Gölümüzde Türk sporcularımız tarafından başarılı bir şekilde kırılmıştı. Şimdi ben onu bir miktar daha yukarıya taşıyacağım. Bu branşta aynı zamanda erkeklerin rekorunu da geçmeyi hedefliyorum. Son günlerdeki antrenmanlarımız gösterecek.""YORUCU FAKAT ÖĞRETİCİ BİR SÜREÇTİ, ÇOK TECRÜBE EDİNDİM"Sürecin nasıl geçtiğini anlatan Fatma Uruk, kolay bir dönem olmadığını söyleyerek, "Buradaki zamanımı olabilecek en iyi şekilde değerlendirdim. Fakat kolay olmadı. Mevsimler değişti, şartlar değişti ve Meksika'da Covid-19 hiç azalmadığı için hayatımızda herhangi olumlu bir değişiklik olmadı. Başladığımız noktadayız. Hep durdum, hep yeniden başladım. Fiziken çok yoruldum. Burada geçici olarak anlaştığım antrenörüm virüsü ne yazık ki kaptı ve 3 hafta yine beklemek zorunda kaldık. Ardından yine bir kasırga ve fırtına atlattık. Bir süre sadece benimle birlikte dalacak birilerini aramakla geçti. Yani, hangi birini anlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Yorucu, fakat öğretici idi. Çok tecrübe edindim. Etrafımda da bu çabayı görüp destekleyen insanlar oluştu. O nedenle hala diyebilirim ki şanslıyım. Bir şekilde tüm kazalardan ve belalardan yara almadan kurtuldum. En önemlisi, Covid-19 kapmamak için karantinama durmaksızın devam ettim ve neyse ki hiçbir rahatsızlığım yok. Denemelerime sağlıklı bir şekilde hazırım. Gerisi önemli değil" ifadelerini kullandı."REKOR DENEMELERİMİZ MEKSİKA'DAKİ CENOTELERDE OLACAK""Rekor denemelerimiz Meksika'daki cenotelerde olacak" diye sözlerini sürdüren Fatma Uruk, şöyle konuştu: "Cenoteler, yeryüzündeki çatlak, çukur ve mağaralarda biriken tuzlu/tatlı sularla oluşan su birikintileri. Her biri ayrı derinlikte, sıcaklıkta ve güzellikte. Çok özellikli bir su ve biraz da zorlayıcı. Benim deneme yapacağım cenote de biraz da karanlık. Fakat şu anda buradaki yerel otoritelerden ancak burası için izin alabildik ve ben de orada antrenman yapıp suya kendimi alıştırdım. Aslında daha iyi şartlarda pek çok yer var fakat izinleri alamadık. Umarım seneye o da olur. Şimdi zaman eldeki imkanları değerlendirme vakti. Su, mavi, yeşil veya karanlık benim için fark etmiyor. Derin olsun ve hedeflediğimiz derecelere ulaşarak rekorlarımızı alalım kafi.""HALA EN BÜYÜK DESTEĞİ VE GÜCÜ SPOR BAKANLIĞIMIZ VE SAYIN KASAPOĞLU'NDAN ALIYORUM"Kendisine verilen desteklerle ilgili bilgi veren Fatma Uruk, "2020 gibi bir yılda olduğumuzu düşünürsek, yine de umduğumuzdan iyi diyebilirim. Daha da iyi olacak inanıyorum. Ben buraya bir bavul ve bir palet ve dalış elbisesi ile iş yerimden beş hafta izin alıp daha önce hiç görmediğim bir suda dünya rekoru kırmaya geldim. Yola çıkarken kırmayı umduğum rekorlara ne ulaşmış ne de gelmeden önce antrenman yapabilmiştim. Bol bol masa başında çalıştım. Öğle aralarımda da spor salonuna gidip sanki dalış yapıyormuşum gibi karada simülasyon yapıp nefes tuttum. Bu şartlarda dünya rekoru kırabiliyor olmam sanıyorum ki ilerisi için ufak bir fikir verecek ve destekler artacak. Hala en büyük desteği ve gücü tabii ki Spor Bakanlığımızdan ve Sayın Kasapoğlu'ndan alıyorum. Çünkü burada kalmaya karar verdiğimde çok büyük çekinceler içindeydim. Dünya alt üst olmuş durumdaydı ve yapmaya çalıştığım şeyin anlaşılıp anlaşılamayacağından emin değildim. Ben, belki de, 'Dön, kızım şartlar çok elverişsiz' derler diye beklerken, en yüksek merciden bizzat Spor Bakanımızdan takdir ve destek gördüm. Bunun manen ve psikolojik olarak, bulunduğum koşullarda beni ne kadar cesaretlendirdiğini anlatmama gerek bile yok. Bir anda bütün ülkeyi arkamda hissettim, burada yalnız olduğumu unuttum. ve dedim ki, doğru yoldayım. Aynı şekilde basından da anlamlı destekler gördüm. Demirören Haber Ajansı ilk kaldığım köyde koşullarımı herkese ilk duyuran kanaldı. Bir de o esnada Sayın Bakanımız ve Spor Bakanlığımıza, olimpik sporcularla bir Zoom toplantısı yaptıklarını görüp tweet atmıştım. Kulağa gerçek değilmiş gibi geliyor ama bunlardan sadece iki saat sonra cep telefonumdan Kasapoğlu ile görüşüyordum. Ailem 'Biz burada şu anda markete ulaşamıyoruz seni nasıl Bakan arar' diye şaşırdılar. Herkese teşekkür ediyorum. Ama esas teşekkürümü elbette bu emeklerin karşılığını vererek edeceğim. Kurumsal anlamda da destekler arttı. İstanbul Akvaryum bu denememde en büyük destekçilerimden biri. Aynı zamanda Meksika'da ve İsviçre merkezli bir ekipman firması ile de yine sadece bu denememize özel anlaşmalarımız oldu. Tüm sponsorlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum buradan. Umuyorum ki döndüğümde iletişim faaliyetlerimi ve destek arayışlarımı profesyonel ellere bırakacağım ve ben de profesyonel bir şekilde kendime ve derecelerime odaklanacağım. Olması gereken bu. Ben, halen bir bankada çalışıyorum. Burada geçirdiğim süre içerisinde kurumumdan da çok ciddi bir anlayış gördüm. Tüm yöneticilerime teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.GENÇLERE VE ÇOCUKLARA MESAJ: "PES ETMEYİN"

Son olarak gençlere ve çocuklara "Pes etmeyin" mesajı veren Uruk, "Yakın çevremden de en çok duyduğum şey hep, her şeye aynı anda nasıl yetişebildiğim. Evet kolay olmuyor. Evet belki de 4-5 yıl önce alabileceğim dereceleri henüz yapabildim, çünkü hep birkaç sıfır geriden geliyordum. Fakat bu umrumda değil. Şunu göstermek istiyorum aslında, tıpkı buraya gelmeden önce bu rekoru 23 Nisan'da kırmak ve çocuklara armağan etmek istediğimde olduğu gibi; herkes başarılı olur, önemli olan her şeye rağmen başarılı olmak. Pes etmeyin. Sonu başarısızlıkla da sonuçlansa, spor size doğru bir hayat yaşatabilir. Yeni şeyler öğretir. Gençlere ve çocuklara bu mesajı vermek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.