Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na Destek: "Sevgili Canan'ın Kılına Dokunamaz Kimse" - Son Dakika
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Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na Destek: "Sevgili Canan'ın Kılına Dokunamaz Kimse"

13.05.2022 12:20
Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na Destek: "Sevgili Canan'ın Kılına Dokunamaz Kimse"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, “Sevgili Canan’ın kılına dokunamaz kimse. İmamoğlu’nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım. Yedirtmeyiz” dedi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, "Sevgili Canan'ın kılına dokunamaz kimse. İmamoğlu'nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım. Yedirtmeyiz" dedi.

Piyanist Fazıl Say, iki gün önce babası müzikolog ve yazar Ahmet Say'ı kaybetti. Say, dün Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Piyanist Fazıl Say, yaptığı sosyal medya paylaşımında; başsağlığı mesajları için teşekkür ederken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay kararına da tepki gösterdi.

Say, "Biraz toparlanınca yazacağım. Sevgili Canan'ın kılına dokunamaz kimse. İmamoğlu'nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım. Yedirtmeyiz. Tüm başsağlığı dileyenlere şükranlarımla" dedi.

Say, "Kötü'ye karşı kazanmak için 'çirkin'i de yanına alamayacağını ve bunun hepimizde hayal kırıklığı yarattığını, Ekrem İmamoğlu'nun iyi anladığını düşünüyorum. Ona karşı yapılacak hukuksuzca haksızlığın karşısındaysa tabii ki duracağız. Çünkü bu ülkede başta hukuksuzluğa karşıyız" açıklamasını yaparken; "Sevgili Canan'ın yanındayız. Kılına dokundurtmayacağız. Asıl kahramanımız Canan Kaftancıoğlu'dur. Asla yedirtmeyiz" mesajını verdi.

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Ünlü müzik insanı Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na tam destek: Kılına dokundurtmayız! Ünlü müzik insanı Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na tam destek: Kılına dokundurtmayız! İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım! İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na Destek: 'Sevgili Canan'ın Kılına Dokunamaz Kimse' - Son Dakika


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