İSTANBUL-FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÜNİVERSİTE KARİYER STAJ PROGRAMI'NI TAMAMLADI - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜC-SEM) tarafından Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen 'Mühendislik Bölümleri Stajyer Öğrenci Sertifika Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Yaptıkları stajla mühendislik hakkında bilgi sahibi olan öğrencilere sertifikaları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin tarafından verildi.

Okyanus Koleji, Fen Lisesi öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ara tatil dönemlerinde, farklı üniversitelerin mühendislik ve tıp bölümlerinde stajyer öğrenci olarak eğitim alma hakkı tanındığını kaydetti. Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜC-SEM) ve Okyanus Kolejleri, Bilimsel Araştırma Geliştirme

Merkezinin (BARGEM) ortaklaşa yürüttüğü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik

Fakültesi'nde gerçekleştirilen 'Mühendislik Bölümleri Stajyer Öğrenci Sertifika Programı'nı başarıyla tamamlayan Fen Lisesi öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi. 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, mühendisliğin tüm alanlarıyla ilgili bilgi edinerek fikir sahibi oldu.

'TIP FAKÜLTESİNDE DE STAJ YAPACAKLAR'

Okullarının kurulduğundan beri bilim, sanat ve spora önem verdiklerini belirten Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, en önemli çalışmalarından birinin 'BARGEM' proje araştırma merkezi olduğunu söyledi. Aynı zamanda bazı kampüslerinde Fen ve Proje Liselerinin olduğunu vurgulayan Demiray, 10'uncu sınıf öğrencilerimizin birinci sömestr tatilinde üniversitelerin mühendislik fakültelerinde staj görme imkanı oluyor. İkinci sömestrda ise tıp fakültesinde staj yapacaklar" açıklamasını yaptı.

SAĞLAM VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATILACAK

Öğrencilerin kariyer hedefi belirlemesinde bu staj programlarının çok faydalı olacağını belirten Demiray, 'Ne istediklerine meslekleri bire bir görerek karar verebilecekler. Ana hedefe daha sağlam ve güçlü adımlarla gidecekler. Ayrıca 11'inci sınıfta da hangi alanı seçerlerse orada staj yapabilecekler. Bu yıl da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi'nde staj gördüler. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya öğrencilerimize olan katkısından dolayı teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

'PROGRAM SAYESİNDE HEDEFİMİZİ BELİRLEDİK'

Staj programına katılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Öykü Çelik ise bir hafta içinde birçok mühendislik bölümünü gezme şansı elde ettiklerini söyledi. Akademisyenlerle de birebir görüştüklerini belirten Çelik şunları söyledi:

'Bu program, ben ve arkadaşlarım için büyük şans. Sektörde neler var, nasıl işler yapılıyor bunları öğrendik. Meslekleri doğrudan görüp şahit olmak çok iyi oldu. Mesela Endüstri Mühendisliğini gördük ve burada 30 ayrı alanda iş imkanı olduğunu öğrendik. Ben de Endüstri Mühendisliğine ilgi duydum. Çünkü iş imkanının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu program sayesinde arkadaşlarım ve ben hedefimizi belirledik. Bundan sonra hedeflerimize göre çalışacağız' şeklinde konuştu.

LABORATUVARLARI GÖRDÜLER

Öğrencileri ağırladıkları için mutlu olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör

Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, öğrencilerin kimya, inşaat, elektrik-elektronik, bilgisayar, çevre mühendisliği gibi birçok alanı tanıdığını söyledi. Prof. Dr. Bilgin, 'Ayrıca öğrenciler laboratuvar ortamını da gördüler. Çeşitli uygulamalara katılma fırsat buldular. Bu sayede örneğin bir yazılımın geliştirilme, bir kimyasal deneyin yapılma aşamalarını gördüler' dedi.

MÜHENDİSLİK VE TIPLA SINIRLI KALMAMALI

Gözlemlerine göre mühendisliğe ilgi duyan öğrencilerin staj programında olumlu etkilendiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Bilgin, bu sayede geleceğe yönelik fikirlerinin de oluştuğunu söyledi. Programın öğrencilerin kariyer seçimi için faydalı olduğunu vurgulayan Bilgin, 'Mühendislik ve tıpla sınırlı kalmamalı. Örneğin öğretmen olmak isteyen çocuklar, Eğitim Fakültesinde; hayvanlara ilgi duyan öğrenciler Veteriner Fakültesinde veya doğaya ilgi duyan öğrenciler Orman Fakültesinde stajyerlik yapacaklar. Biz öğrencilerle olmaktan oldukça keyif aldık ve geçmişe döndük' diye konuştu.