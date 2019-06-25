Son Dakika Haberleri: Fendoğlu kayısıyı meclise taşıdı
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Fendoğlu kayısıyı meclise taşıdı

37 dakika önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, piyasada Malatya kayısısı adı altında çeşitli kayısılar satıldığını ifade ederek, Malatya kayısısının bu noktada korunması gerektiğini söyledi.

Fendoğlu kayısıyı meclise taşıdı, System.String[]
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, piyasada Malatya kayısısı adı altında çeşitli kayısılar satıldığını ifade ederek, Malatya kayısısının bu noktada korunması gerektiğini söyledi.

Fendoğlu, Malatya kayısısının tezgahtaki yerini aldığını ifade ederek, "İlk mahsul tezgaha düştükten sonra piyasada Malatya kayısısı adı altında çeşitli kayısılar satılmaktadır. Malatya kayısısı Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi almış bir üründür. Türkiye'de Antep baklavası ve Aydın incirinin ardından bu belgeyi Malatya kayısısı almıştır. Malatya kayısısı bu belgeyle koruma altına alınmıştır. Biz de ülke olarak kayısıyı korumalıyız. Tezgahlarda kayısı alacak vatandaşlarımız Malatya kayısısının tescil belgesini sorsunlar" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
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