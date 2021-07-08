Fendoğlu'ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, mecliste yaptığı konuşmada, Malatya'dan mavi trenin ilk seferinin 13 Temmuz da başlayacağı müjdesini verdi.

Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 2 Ekim 2019'da ilk olarak yazılı soru önergesi ile akabinde de TBMM Genel Kurul çalışmaları, bütçe görüşmeleri ve komisyon çalışmalarında dile getirdiği 4 Eylül Mavi treninin sefer durumu ile ilgili olarak Malatya ve güzergahtaki illere ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşlara ucuz ve kaliteli ulaşım imkanı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin bir an önce hizmete başlaması gerektiğini ifade etmişti.

Süreci takip eden Fendoğlu müjdeyi verdi. Fendoğlu, "4 Eylül mavi trenin, Malatya'dan ilk seferi 13 Temmuz da başlayacak" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgi ile 4 Eylül mavi treni 12 Temmuz da Ankara'dan kalkacağını ve 13 Temmuzda Malatya'dan ilk seferini yapacağını bildirdi.

Fendoğlu TBMM'de yaptığı konuşmasında, "Ülkemizde azalan Covid19 vakaları ve 21 Haziran 2021 tarihli kabine toplantısında azaltılan Pandemi kuralları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, 4 Eylül mavi treni 12 Temmuz da Ankara'dan kalkacak, 13 Temmuzda Malatya'dan ilk seferini yapacaktır. Yine Doğu Ekpresi 12 Temmuzda Ankara'dan kalkacak ve 13 Temmuzda Kars'tan ilk seferini yapacak, Güney Ekspresi de 12 Temmuzda Ankara'dan kalkacak ve 13 Temmuzda Kurtalan'dan ilk seferini yapacaktır. Bölge halkımıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen ve süreci hızlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, TCDD Genel Müdürümüz ve TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürümüze bölge vatandaşlarımız ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA