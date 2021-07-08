Üye Girişi
Fendoğlu'ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi - Son Dakika

Fendoğlu'ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi

08.07.2021 10:53
Fendoğlu'ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, mecliste yaptığı konuşmada, Malatya'dan mavi trenin ilk seferinin 13 Temmuz da başlayacağı müjdesini verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, mecliste yaptığı konuşmada, Malatya'dan mavi trenin ilk seferinin 13 Temmuz da başlayacağı müjdesini verdi.

Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 2 Ekim 2019'da ilk olarak yazılı soru önergesi ile akabinde de TBMM Genel Kurul çalışmaları, bütçe görüşmeleri ve komisyon çalışmalarında dile getirdiği 4 Eylül Mavi treninin sefer durumu ile ilgili olarak Malatya ve güzergahtaki illere ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşlara ucuz ve kaliteli ulaşım imkanı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin bir an önce hizmete başlaması gerektiğini ifade etmişti.

Süreci takip eden Fendoğlu müjdeyi verdi. Fendoğlu, "4 Eylül mavi trenin, Malatya'dan ilk seferi 13 Temmuz da başlayacak" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgi ile 4 Eylül mavi treni 12 Temmuz da Ankara'dan kalkacağını ve 13 Temmuzda Malatya'dan ilk seferini yapacağını bildirdi.

Fendoğlu TBMM'de yaptığı konuşmasında, "Ülkemizde azalan Covid19 vakaları ve 21 Haziran 2021 tarihli kabine toplantısında azaltılan Pandemi kuralları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, 4 Eylül mavi treni 12 Temmuz da Ankara'dan kalkacak, 13 Temmuzda Malatya'dan ilk seferini yapacaktır. Yine Doğu Ekpresi 12 Temmuzda Ankara'dan kalkacak ve 13 Temmuzda Kars'tan ilk seferini yapacak, Güney Ekspresi de 12 Temmuzda Ankara'dan kalkacak ve 13 Temmuzda Kurtalan'dan ilk seferini yapacaktır. Bölge halkımıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen ve süreci hızlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, TCDD Genel Müdürümüz ve TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürümüze bölge vatandaşlarımız ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Fendoğlu'ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi

Merkez Yürütme Kurulu, Milletvekili, Malatya, Eylül, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fendoğlu'ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi - Son Dakika


Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar İzmir Foça'da orman yangını 17:25 İzmir Foça'da orman yangını
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi 16:42 Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı 14:35 BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar         
17:25
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor         
16:40
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası         
14:45
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fendoğlu'ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement