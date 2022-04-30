Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti - Son Dakika
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Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti

30.04.2022 13:40
Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de Ortodoks kilisesinde düzenlenen ayini yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de Ortodoks kilisesinde düzenlenen ayini yönetti.

Bartholomeos'u, kilisenin isim gününü kutlamak üzere Kıyık semtindeki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'ne gelişinde, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen metropolit ve rahipler karşıladı.

Ayinde İncil'den ayetler okundu, Bartholomeos, içerisinde tütsü yakılan buhurdanla kilisede dolaştı.

Edirne'de görev yapan ve aziz ilan edilmesinin yıl dönümü olan Patrik Kril için dua edildi.

Bartholomeos, "Müslüman kardeşlerimizin mübarek ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız." diyerek başladığı konuşmasında, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ayinde Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılımcıların olduğunu belirten Bartholomeos, Ortodoks inancına mensup kişilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hristiyan ve Müslümanların farklı uygulama şekilleriyle de olsa benzer ulvi yaklaşımla yaratıcıya oruç, dua ve ibadetle şükürler sunduğunu vurgulayan Bartholomeos, "O'nun şefaatine layık olmak için çabalanmaktadır." dedi.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov'un da katıldığı ayinin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti - Son Dakika


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