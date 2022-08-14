Havalimanında kendisine hediye edilen Trabzonspor atkısını boynuna takan Bartholomeos, bir gazetecinin "Bu sene kim şampiyon olacak?" sorusuna Trabzonspor atkısını göstererek "Kim olacak belli, yüzde 100" yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Bartholomeos, Fenerbahçe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın Sümela Manastırı'nda ayin yönetecek - Son Dakika

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