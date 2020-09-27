Fenerbahçe: 0-0 - Son Dakika

Fenerbahçe: 0-0

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Can SatmanGALATASARAY: Fatih Öztürk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Emre Kılınç, Falcao (Dk.

Fenerbahçe: 0-0, System.String[]

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Can SatmanGALATASARAY: Fatih Öztürk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Emre Kılınç, Falcao (Dk. 70 Diagne)FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Sosa, Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 65 Samatta), ValenciaSARI KARTLAR: Luyindama, Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Etebo, Marcao, Belhanda (Galatasaray) - Sosa, Tisserand, Gökhan Gönül, Gustavo, Erol Bulut (TD) (Fenerbahçe)Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Bu sonuçla Galatasaray 7 puana, Fenerbahçe ise 5 puana yükseldi.7'nci dakikada Taylan Antalyalı, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti, kaleci Altay Bayındır topu son anda kornere çeldi.18'inci dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.20'nci dakikada Omar Elabdellaoui'nin sağ kanattan içeri kestiği ortada Arda Turan'ın kafa vuruşunu Altay Bayındır kurtardı ve iki hamlede topa sahip oldu.22'nci dakikada Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.26'ncı dakikada Martin Linnes'in ceza sahası yayının hafif sol çaprazından çektiği plase şutta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.36'ncı dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.İlk yarı 0-0'lık beraberlikle son buldu.52'nci dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.58'inci dakikada savunma arkasına sarkan Ozan Tufan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun topu ayağından açması sonrasında Luyindama araya girerek topu kornere yolladı.59'uncu dakikada Galatasaray, Arda Turan'la hızlı çıktı. Topla buluşan Emre Kılınç, pasını sağ kanattaki Feghouli'ye gönderdi. Feghouli topu ayağından açtı ve pasını vermeye çalışırken araya Caner Erkin girdi. Sonrasında topu önünde bulan Belhanda'nın şutu auta gitti.60'ıncı dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası yayında topu önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşu savunmadan döndü. Ozan Tufan bir kez daha şans buldu ancak bu vuruşu da savunmadan döndü.62'nci dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tisserand'ın kafa vuruşu yumuşak kaldı ve kaleci Fatih Öztürk topa sahip oldu.63'üncü dakikada Taylan Antalyalı'nın Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrasında kazanıla serbest vuruşta topun başına geçen Lemos'un yaptığı vuruş, yandan auta gitti.65'inci dakikada Falcao'nun pasıyla topu önünde bulan Linnes, topu sol kanattaki Arda Turan'a aktardı. Arda Turan'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruş, Lemos'a çarparak kaleye yöneldi. Altay Bayındır topu son anda çeldi.73'üncü dakikada Babel'in ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın vuruşunu Altay Bayındır kurtardı.90'ıncı dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kestiği ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Lemos topu uzaklaştıran isim oldu.

Müsabaka 0-0'lık beraberlikle son buldu.


Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Altay Bayındır, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe: 0-0 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi         
22:48
Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış         
22:15
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü         
21:24
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi         
15:51
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'ın saldırı sonrası kameralar karşısına geçti: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'ın saldırı sonrası kameralar karşısına geçti: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 01:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei