Fenerbahçe Alanya\'ya Gitti

FENERBAHÇE, yarın Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma için kente geldi. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanında, sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, özel uçakla Antalya'ya geldi. Saat 18.45'te Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yapan Fenerbahçe kafilesi, polisin güvenlik önlemi aldığı alandan geçerek takım otobüsüne bindi. Havalimanında futbolcuları bekleyen Fenerbahçe taraftarları, tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Alanya'da konaklayacağı tesise gitti.
