Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

01.11.2020 17:16
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştirildi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya gidecek.PEROTTİ KADRODABu arada sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da açıklandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti maçın kamp kadrosuna dahil edildi. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle: Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi.


Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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