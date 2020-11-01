Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Can Bartu Tesisleri 'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştirildi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok