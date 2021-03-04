Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar

04.03.2021 19:15
Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde bulunan oyunculardan Mame Thiam'ı yedeğe çekti. Bulut, bu oyuncunun yerine ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi.

Trabzonspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Filip Novak ve Ozan Tufan sahaya çıktı. Trabzonspor karşısında sol bekte oynayan Attila Szalai, bu maçta asıl mevkisi stoperde görev aldı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas ve Samatta 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Thiam, Sinan Gümüş, Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız oturdu.

İrfan Can Kahveci ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Milli futbolcu, kadroya dahil edildikten sonra sarı-lacivertli takımın ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar ile Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı.

Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti de müsabakada görev yapamadı.

Öte yandan Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen askerler için karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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