Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor

Sarı-Lacivertliler'in son dönemde hücum oyuncularına odaklandığı konuşuluyor ama savunma için de çalışma yapılıyor. Fenerbahçe Nazım Sangare'yi yedeğe çekecek bir sağ bek arayışında. Gökhan'ın ayrılmasıyla Nazım o bölgede tek kaldı ve alternatifi yok.
O Jogo, Fenerbahçe'nin boştaki Aleix Vidal'e 2.5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığını iddia etti. 31 yaşındaki futbolcunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Barcelona altyapısından yetişen Vidal, sonrasında Real Madrid'e transfer oldu. Asıl patlamasını Sevilla'da yaptı ve Barcelona eski oyuncusunu 2015'te 17 milyon euroya transfer etti. Vidal 3 sezon sonra 9.3 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü.
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