Fenerbahçe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:24 Kaynak: İHA
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