Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'da Gözler Buducnost Volı Maçında

Fenerbahçe Beko'da Gözler Buducnost Volı Maçında

12 dakika önce

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, iyi bir maç çıkarmayı umut ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Beko'da Gözler Buducnost Volı Maçında, System.String[]
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, iyi bir maç çıkarmayı umut ettiğini söyledi.

Tecrübeli antrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Avrupa Ligi'nde dört maçımız daha var ve sadece bir sonraki karşılaşmayı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde Buducnost mücadelesi var. Yeni bir koça ve bazı yeni oyunculara sahipler. Rakibimize ve kendimize saygı göstererek bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın bizi destekleyeceğini ve bizim de bir iyi maç daha çıkarabileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

"Konumumuzu ve moralimizi korumak istiyoruz"

Sarı-lacivertli takımın oyuncularından Ahmet Düverioğlu ise şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumdayız ama hem kazanmaya hem de daha iyi oynamaya ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Bu yüzden çok çalışmaya, sağlıklı kalmaya, maç kazanmaya ve aynı zamanda basketbolumuzu geliştirmeye gayret ediyoruz. Buducnost maçı çift maç haftasının ilk mücadelesi olacak. Bu karşılaşmayı kazanarak Rusya yolculuğu öncesinde konumumuzu ve moralimizi korumak istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takım. Sezon içerisinde birçok değişikliğe gittiler. Özellikle Norris Cole ve Goga Bitadze'den çok katkı aldılar. Taraftarlarımızın desteği her zamanki gibi önemli olacak. Onları salona bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Avrupa, Fenerbahçe, Beko, Spor
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