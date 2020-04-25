Fenerbahçe Beko'da gündem Trey Thompkins!

Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da basketbola ara verilmiş olsa da EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Sarı-Lacivertliler, Real Madrid forması giyen Trey Thompkins'i önümüzdeki sezon adına kadroya katmak istiyor.



ABD'li oyuncunun ismi, 2017-18 sezonunun başında da Fenerbahçe ile anılmıştı.



Arjantin'den PickAndRoll'un haberine göre Real Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Thompkins için Fenerbahçe, Madrid ekibinin teklifini aşacak düzeyde ve astronomik bir teklif yaptığını belirtti.



29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Madrid'in İstanbul'da Fenerbahçe'yi 94-65 mağlup ettiği maçta 4/4 iki sayılık, 2/2 üç sayılık isabetiyle 14 sayı üreterek öne çıkmıştı.



Henüz tercihini yapmayan Thompkins, salgın sürecinde de Avrupa'da corona virüs testi pozitif çıkan ilk EuroLeague oyuncusu olmuştu. (Fanatik)