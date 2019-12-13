Fenerbahçe Beko taraftarı Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko taraftarı Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko taraftarı Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

6 saat önce

Fenerbahçe tarftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

Fenerbahçe Beko taraftarı Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!, System.String[]

Fenerbahçe tarftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!


Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar Anadolu Efes deplasmanında oynanacak maça alınmayacak


Anadolu Efes'ten açıklama geldi


14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler.


Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:22 
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