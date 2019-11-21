Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaşacak.

Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde edebildi.

İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.


Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX, CSKA Moskova ve son olarak Barcelona ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa'da 519. randevu


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 519. maçına ASVEL karşısında çıkacak.


Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 518 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.


Avrupa Ligi'nde ise 316 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Avrupa, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği
Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:35:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]