Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan beklentiler büyük! 6 mevkiye transfer... - Son Dakika

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan beklentiler büyük! 6 mevkiye transfer...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Türkiye'nin en pahalı üç kadrosundan birine sahip olmasına rağmen, hatalı 'kadro mühendisliği' nedeniyle sezonun neredeyse tamamında yokluklarla boğuşan ve bunun sonucunda bütün kupalara erken veda eden Fenerbahçe'de herkes gözünü transfer mevsimine çevirmiş durumda.

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Türkiye'nin en pahalı üç kadrosundan birine sahip olmasına rağmen, hatalı 'kadro mühendisliği' nedeniyle sezonun neredeyse tamamında yokluklarla boğuşan ve bunun sonucunda bütün kupalara erken veda eden Fenerbahçe'de herkes gözünü transfer mevsimine çevirmiş durumda. Taraftarlar hemen her maçta 'orijinal mevkilerinde oynamayan devşirme' futbolcularla sahaya çıkan takımda artık bu görüntüleri görmek istemiyor. Sezon bitimiyle birlikte sportif direktörlüğe geçiş yaparak transferlerde söz sahibi konumuna gelecek Emre Belözoğlu'nun öncelikle 6 mevkiye oyuncu alması gerektiği görüşünde birleşiliyor. Sarı lacivertli takımda transfer yapılması gereken bölgeleri ve gerekçelerini şöyle açıklamak mümkün:

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Savunmaya takviye yapılmalı

SOL BEK: Mevkinin tek adamı Hasan Ali uzun süre sakatlık nedeniyle oynayamadığı için bu bölgede asıl bölgesi sağ bek olan Dirar'a görev verildi, bu da savunmanın aksamasına yol açtı.

SAĞ BEK: Nabil Dirar'ın alternatifi olan genç Murat Sağlam'ın yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.

STOPER: Zanka ve Adil Rami'nin verimsizliğine Sadık'ın sakatlığı eklenince Jailson'dan stoper yaratıldı ve onun hatalarıyla 21 puan uçtu. Serdar Aziz ve yeni sezonda kalıp kalmayacağı bilinmeyen Falette'in yanına takviye gerekiyor.

Garry Rodrigues'e alternatif şart

KANATLAR: Özellikle sol kanatta Garry Rodrigues'i zorlayıp rekabet yaratacak bir oyuncu mevcut kadroda bulunmuyor.

FORVET ARKASI: Kruse'nin ayrılmasıyla boşalan bu bölge için gereken özelliklere sahip oyuncu da yok.

SANTRFOR: Vedat Muriç'in oynayamayacağı durumlarda takımın oyun sistemine uygun bir yedek forvet oyuncusu alınmalı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 07:58 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan beklentiler büyük! 6 mevkiye transfer... - Son Dakika Spor
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