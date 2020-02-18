Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı

47 dakika önce

Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında kaybedilen puanlar sonrasında şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de yolların ayrılması gündeme gelen Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin ilk çalışmasında takımın başında yer almadı.

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak Galatasaray derbisi öncesi hiç beklemediği bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de moraller oldukça bozuk. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre karşılaşmanın ardından eleştirilerin odak noktasına yerleşen tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray derbisi öncesi bugün gerçekleştirilen ilk idmanda takımının başında yer almadı.

ERSUN YANAL BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTI

Ancak akıllarda soru işaretleri yaratan bu durumun daha önce de yaşandığı ortaya çıktı. Yanal'ın bu sezon kaybedilen bazı maçların ardından da ilk idmanda takımın başında yer almadığı sonraki çalışmalara katıldığı öğrenildi.Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler Semih Özsoy ile Selahattin Baki, takımın derbi önces yaptığı ilk idmanı takip etti. Koç ve kurmayları, futbolculara zorlu maç öncesi "Arkanızdayız" mesajı verdiler.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı
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Galatasaray, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:45 
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